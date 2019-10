Dubbelspecialiste Schuurs weer naar WTA Finals

De Limburgse begon het seizoen met de Amerikaanse Bethanie Mattek-Sands als dubbelpartner, maar al na enkele weken kwam het tot een breuk. Schuurs ging verder met de 34-jarige Grönefeld, met wie ze gelijk de finale haalde in Doha. Het duo bereikte later ook de eindstrijd in Rome, Birmingham, Toronto en Cincinnati, maar steeds stapten Schuurs en Grönefeld als verliezers van de baan.

Desondanks wist het koppel zich als nummer 8 van de ranglijst van dit jaar te plaatsen voor de WTA Finals. ,,Het is een eer om weer tot de topteams van het jaar te horen”, zei Schuurs, die vorig seizoen maar liefst zeven WTA-toernooien won, waarvan drie met Mertens. Op de WTA Finals, toen nog in Singapore, verloor het duo direct in de kwartfinales.

In het enkelspel verzekerde Elina Svitolina zich van het zevende startbewijs. De 25-jarige Oekraïense won dit jaar nog geen toernooi, maar bereikte wel de halve finales op Wimbledon en de US Open. Svitolina zegevierde vorig jaar op de WTA Finals, na winst op Kiki Bertens in de halve finales. Bertens is nu ook nog in de race voor deelname aan het lucratieve evenement, waarvan het prijzengeld is verdubbeld naar 14 miljoen dollar (12,7 miljoen euro). De Westlandse staat negende op de ranglijst van 2019, met een kleine achterstand op Serena Williams. Bertens speelt deze week in Moskou. Ze is als tweede geplaatst en heeft een ‘bye’ in de eerste ronde.