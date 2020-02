Dubbelspecialist Middelkoop uit Breda naar ATP-finale in Argentinië

Rijenaar Van Gool rent nationaal record op de 60 meter uit de boeken

21:26 Joris van Gool heeft zaterdag in het Poolse Torún het Nederland indoorrecord op de 60 meter verbeterd. De 21-jarige sprinter uit Rijen klokte in de finale van de Copernicus Cup in Torun een tijd van 6.59. Daarmee liep hij het bijna negen jaar oude record van Brian Mariano met één honderdste van een seconde uit de boeken.