Dubbelspecialist Koolhof verliest supertiebreak met 10-0

Rico Verhoeven: ‘Na mijn eerste gevecht moest ik huilen’

12:13 Het was knokken op weg naar de top voor kickbokser Rico Verhoeven (31), ambassadeur van de NOC*NSF Nationale Sportweek. Zijn carrière begon met een demonstratiewedstrijdje. ,,Dat was eigenlijk al mijn eerste gevecht. Ik was 7 jaar. Daarna moest ik huilen bij mijn moeder.”