Dubbelspecialist Koolhof naar kwartfinales Roland Garros

derde klasse b west ii Gastel geniet van ‘Harm Lam­bregts-show’, rechtsback beslissend in duel tegen EMMA

21:42 Met twee doelpunten en een assist werd Harm Lambregts de grote man bij Gastel. In eigen huis revancheerde het tegen EMMA (4-0) na duur puntenverlies in Dubbeldam. Virtus kwam niet in actie.