Kodaira ook op 1000 meter de beste in Stavanger

John Taks maakt hoofd leeg in Wouw: 'Die anderhalf uur, dat is het mooiste wat er is'

13:56 Terwijl de natte grassprieten aan zijn zwarte kicksen blijven kleven, zet hij met een grote glimlach de training uit. Op een regenachtige donderdagavond in Wouw. Als voormalig toptalent van RBC had Taks het in het verleden wellicht anders voor ogen gehad, maar de trainer van Cluzona is een gezegend mens: ,,Die anderhalf uur op het veld, dat is het mooiste wat er is."