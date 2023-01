Dubbels laten Dirk van Duijvenbode in de steek tegen Chris Dobey: kwartfinales eindstation The Masters

Met videoDirk van Duijvenbode is uitgeschakeld in de kwartfinales van The Masters. Aubergenius, gisteren nog te sterk voor Gerwyn Price, ging in Milton Keynes onderuit tegen Chris Dobey: 5-10. Van Duijvenbode was scorend lange tijd de betere van de Engelsman, maar het finishen op de dubbels ging de Nederlander minder af.