Droomstart voor Lukaku bij United: aanzienlijk beter dan voorgangers

Na een aantal magere seizoenen was het in de zomer van 2016 weer tijd voor grote namen op Old Trafford. Paul Pogba werd met een prijskaartje van 105 miljoen euro de duurste speler aller tijden (inmiddels weer ingehaald en verdubbeld door Neymar), maar toch stond zijn komst in de schaduw van die van Zlatan Ibrahimovic. De Zweed was al kampioen geworden in Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk, maar was na 50 goals in zijn laatste seizoen bij Paris Saint-Germain toe aan een nieuwe uitdaging. Die vond hij op Old Trafford, waar hij werd herenigd met José Mourinho. Bij Manchester United scoorde hij direct vijf keer in zijn eerste vijf wedstrijden. Ibrahimovic eindigde zijn eerste seizoen op 28 goals in 46 wedstrijden. Zijn seizoen kwam op 20 april 2017 dramatisch ten einde, toen hij in de kwartfinale van de Europa League tegen Anderlecht een vervelende kruisbandblessure opliep. Het feest na de gewonnen Europa League-finale tegen Ajax vierde hij daarom op krukken. Ibrahimovic is inmiddels 35 jaar, maar voelt zich sterker dan ooit, zo zegt hij. Engeland kan zich klaarmaken voor zijn rentree. De Zweed heeft namelijk nog twee prijzen op zijn wensenlijst staan: de Premier League en de Champions League. Met de rentree van Ibrahimovic in het toch al zo goed draaiende Manchester United kan niets worden uitgesloten. Ibrahimovic zal echter genoegen moeten nemen met een rol als targetman, want Lukaku is na zijn droomstart zeker van zijn plek in de spits. Lukaku nam rugnummer 9 al over van Ibrahimovic, die binnenkort zal aansluiten met rugnummer 10. "I just upgraded my number."