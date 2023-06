Droomjaar Bart Verbruggen krijgt spectaculair vervolg: Bredanaar gaat voor miljoenenbedrag naar de Premier League

De transfer van Jong Oranje-doelman Bart Verbruggen (20) naar Brighton is helemaal rond. Anderlecht ontvangt een bedrag van circa 20 miljoen euro. Een flink bedrag voor de Bredase doelman die pas de laatste zes maanden de onbetwiste nummer één was bij de Belgische club.

Verbruggen verruilde in de zomer van 2020 NAC voor het Belgische Anderlecht. Daar brak hij dit seizoen door. In zeventien competitieduels hield hij acht keer de nul. Daarnaast werd hij voor het eerst opgeroepen voor het Nederlands elftal en baarde hij in de Conference League opzien door in de strafschoppenserie tegen Ludogorets alle drie de penalty’s te keren. Zijn prestaties leverden hem lof op in binnen- en buitenland en meerdere clubs toonden interesse in de keeper.

Uiteindelijk is de keuze gevallen op Brighton, dat in de Engelse Premier League tevens een sterk seizoen kende. De doelman levert met de overgang naar de Engelse club een slordige 20 miljoen euro op. Ook NAC pikt een behoorlijk graantje mee.

De doelman maakte er geen geheim van graag nog eens de stap naar de Engelse topcompetitie te willen maken. ,,Het is altijd mijn droom geweest om in Engeland te voetballen, dus het is een eer en een compliment om genoemd te worden door clubs van dat kaliber.”

Bij Brighton wordt Verbruggen herenigd met Jan Paul van Hecke, die hij kent uit zijn tijd bij NAC. De 23-jarige Zeeuw staat sinds 2020 onder contract bij de Engelse club, die hem twee keer verhuurde (aan Heerenveen en Blackburn). Van Hecke kwam dit seizoen tot acht optredens in de Premier League en speelde vier keer mee in de FA Cup, het toernooi waarin Brighton de halve finale bereikte. Zijn contract zou deze zomer aflopen, maar de cluboptie is gelicht voor een extra jaar.

Man van de wedstrijd

Verbruggen was de afgelopen periode op pad met Jong Oranje in Georgië en Roemenië, waar het EK onder 21 wordt gespeeld. In het groepsduel met de Belgen (0-0) werd de uitblinkende Verbruggen verkozen tot man van de wedstrijd, maar het toernooi eindigde in een deceptie. Zonder zege werd de ploeg van Erwin van de Looi uitgeschakeld in de groep met de Belgen, Portugal en Georgië.