Droomduo Williams/Murray wint ook tweede partij

Svitolina plaatst zich voor halve finale tegen Halep

18:17 Elina Svitolina is voor het eerst doorgedrongen tot de halve finales van een grandslamtoernooi. In de kwartfinales van Wimbledon was de Oekraïense tennisster met 7-5 6-4 te sterk voor Karolina Muchova, die een dag eerder nog Karolina Pliskova had uitgeschakeld.