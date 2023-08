Droomdebuut in Bundesliga voor Harry Kane, Matthijs de Ligt gepasseerd bij Bayern München

Met videoBayern München is het nieuwe seizoen in de Bundesliga begonnen met een 0-4 zege bij Werder Bremen. De kampioen van de laatste elf seizoenen revancheerde zich daarmee voor de pijnlijke 0-3 nederlaag in eigen stadion tegen RB Leipzig van vorige week om de Duitse Supercup.

Harry Kane beleefde een mooi debuut in de Bundesliga. De 30-jarige spits uit Londen, die vorige week voor 100 miljoen euro overkwam van Tottenham Hotspur, gaf na drie minuten al de assist bij de openingstreffer.



Kane tikte de bal vanaf het middenveld subtiel door op de razendsnelle Leroy Sané, die niet meer in te halen was door de verdedigers van Werder Bremen en met rechts subtiel kon afronden: 0-1.

Met een kansenverhouding van 1-11 (1-4 op doel) en liefst 76 procent balbezit was Bayern München duidelijke de betere partij in de eerste helft, maar Werder Bremen begon uitstekend aan het nieuwe seizoen. De nummer dertien van vorig seizoen kreeg drie kansen in de eerste vijf minuten na rust, maar slaagde er niet om gelijk te maken in het sfeervolle Weserstadion.

Bayern München greep daarna langzaam weer de controle en dat resulteerde een kwartier voor tijd in de 0-2. Na een dribbel op de linkerflank van de Canadese international Alphonso Davies kwam de bal bij Kane, die met een schot in de korte hoek voor de beslissing zorgde. Kort daarna moest Kane met een lichte blessure van het veld. In de 90ste minuut maakte Leroy Sané nog de 0-3 voor Bayern, dat vorig seizoen op doelsaldo (door de uitglijder van Borussia Dortmund op de slotdag) de elfde landstitel op rij veroverde in de Bundesliga. In de 94ste minuut maakte Mathys Tel, het 18-jarige talent uit Frankrijk die inviel voor Kane, er nog 0-4 van.

De Ligt valt in, Mazraoui speelt hele wedstrijd

Thomas Tuchel koos ervoor om zonder Matthijs de Ligt aan het nieuwe seizoen in de Bundesliga te beginnen. De 41-voudig international van Oranje begon op de bank. De Zuid-Koreaanse verdediger Kim Min-Jae, die half juli voor 50 miljoen euro overkwam van de Italiaanse kampioen Napoli, stond centraal achterin naast de Franse verdediger Dayot Upamecano.

De 24-jarige De Ligt maakte vorige week een matige indruk in het door zijn ploeg verloren duel met RB Leipzig (0-3) om de Duitse Supercup, waarin Dani Olmo een hattrick maakte namens de Duitse bekerwinnaar. Hij kreeg nauwelijks grip op de Spanjaard, die driemaal scoorde. De Ligt werd in de rust bij een achterstand van 0-2 gewisseld.

De Ligt kwam halverwege de tweede helft nog wel in het veld voor Kim Min-Jae, die geen al te overtuigende indruk maakte in de tweede helft. Noussair Mazraoui mocht de hele wedstrijd blijven staan op rechtsback, Ryan Gravenberch bleef op de bank bij de Duitse kampioen.

Bayern München hervat de Bundesliga volgende week zondag (17.30 uur) met de thuiswedstrijd tegen FC Augsburg, de club van aanvoerder Jeffrey Gouweleeuw. Borussia Dortmund begint het nieuwe seizoen in de Bundesliga zaterdagavond (18.30 uur) met de thuiswedstrijd tegen FC Köln, de club waar Bayern vorig seizoen op de slotdag op doelsaldo de titel nog binnenhaalde door het gelijkspel van Dortmund tegen Mainz.

Xavi Simons begint zaterdag (15.30 uur) met RB Leipzig met de uitwedstrijd bij Bayer Leverkusen, waar Timothy Fosu-Mensah en Jeremie Frimpong spelen. De Nederlandse linksbacks Mitchel Bakker (Atalanta) en Daley Sinkgraven (Las Palmas) vertrokken deze zomer bij de ploeg van de Baskische coach Xabi Alonso.

