Droom komt uit voor Roger Federer: Zwitser speelt afscheidswedstrijd met Rafael Nadal

,,Als ik nog één keer met Rafa zou kunnen spelen, zou dat een droom zijn", zei de 41-jarige Federer eerder deze week, maar het was nog niet duidelijk of hij fit genoeg was om aan te treden. Vanwege zijn aanhoudende knieproblemen moest hij het enkelspel bij de Laver Cup al laten schieten.

Nadal kijkt uit naar een ,,onvergetelijk” dubbelspel met Federer. ,,Het zal een historisch moment zijn. Een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste speler in mijn tennisloopbaan gaat weg. Uiteindelijk zal dit moment moeilijk zijn. Maar ik ben vooral super enthousiast en dankbaar om met hem te spelen”, aldus de Spanjaard.

Federer noemde Nadal zijn lastigste rivaal. ,,Ik denk dat het een mooie boodschap is voor de sport en misschien zelfs daarbuiten, dat we elk zo’n carrière hebben gehad en eruit komen met een goede verstandhouding. Daarom denk ik dat het geweldig zou zijn samen met hem mijn laatste wedstrijd te spelen”, aldus de Zwitser eerder.

Novak Djokovic hoopt tijdens de Laver Cup in Londen mee te kunnen helpen aan een groots afscheid voor Federer. De Serviër is vol lof over zijn Zwitserse rivaal, die vorige week zijn afscheid aankondigde. ,,Hij is een van de grootste atleten die ooit aan sport heeft gedaan in welke discipline dan ook”, zei Djokovic. ,,Zijn populariteit op en naast het veld spreekt voor zich. Dus ik weet zeker dat we er een topweekend van gaan maken.”

Djokovic versloeg Federer in vier grote finales. In 2019 stonden ze op Wimbledon voor het laatst tegenover elkaar in de eindstrijd van een grandslamtoernooi. Federer miste toen twee wedstrijdpunten en moest de zege na vijf sets aan Djokovic laten.

,,Het is fijn dat we hier de kans krijgen om tijd met elkaar door te brengen. We hebben teamdiners en praten over tennis, sport en het leven. Normaal doen we dit niet op de tour omdat we dan met ons eigen team en familie zijn. Dit is best wel uniek. We willen allemaal winnen en goed presteren, maar vanwege het afscheid van Roger is het ook mooi om met elkaar goede tijden buiten de baan te hebben.”