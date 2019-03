Drogba voor even terug op Stamford Bridge

zaalvoetbal Ontlading na bekerwinst Bristol Team uit Roosendaal: ‘Keihard de boxen aan’

13:44 Het was nog even billenknijpen, maar na het laatste fluitsignaal kon er gejuicht worden: de vrouwen van zaalvoetbalclub Bristol Team uit Roosendaal hielden maandagavond in Eindhoven de districtsbeker omhoog. Met twee goals was Griffith Vaissaire belangrijk voor haar ploeg in de 4-3 zege op Brabantia. ,,De finale halen is al mooi, maar ‘m dan ook nog winnen is super.”