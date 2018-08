Drie Nederlanders in de basis bij Duitse Supercup

De wedstrijd begint om 20.30 uur in de Commerzbank Arena in Frankfurt. Bayern München werd vorig seizoen opnieuw kampioen van Duitsland, maar verloor in de Duitse bekerfinale in Berlijn op 19 mei met 3-1 van Eintracht Frankfurt. Bijna drie maanden later staan de ploegen dus opnieuw tegenover elkaar, een week voor de start van de Bundesliga.