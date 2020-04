Dribbelaar Bayram speelt geheel tegen zijn natuur op safe: ‘Wij zijn entertainers, voetbal is niet belangrijk’

Aan de oevers van de Bosporus, de rivier die Europa en Azië samenbrengt, tuurt Ömer Bayram (28) door zijn Bredaas Turkse ogen naar de horizon. Het zou moeten gaan over de titelstrijd met Galatasaray, het naderende EK en zijn gestaag opgebouwde carrière die hem tien jaar na zijn profdebuut in het Rat Verlegh Stadion op de top van de Olympus bracht. ,,Als ik eerlijk ben, denk ik niet dat er dit jaar nog gevoetbald wordt. Nee, ook niet in augustus of september.”