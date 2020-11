Dreun voor Koeman en Barcelona in Madrid, gat met Atlético nu enorm

Het verlies in Wanda Metropolitano onderstreept de belabberde seizoensstart van de Catalanen, die na acht duels liefst negen punten achterstand hebben op koploper Atlético. Het was de eerste competitiezege ooit voor Atlético-trainer Diego Simeone op Barcelona.



De openingsfase van de kraker tussen de Spaanse grootmachten was met kansen voor beide ploegen opwindend. In blessuretijd van de eerste helft opende Carrasco de score namens de Madrilenen. Ter Stegen kwam ver uit zijn doel af, maar de Belg was hem te snel af. Van zo’n 30 meter schoof Carrasco de bal in het lege doel.