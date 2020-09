Dreun voor AZ-trainer Slot: ‘Eerste échte teleurstelling in anderhalf jaar tijd’

De Alkmaarders verloren vanavond met 2-0 bij Dynamo Kiev, waardoor ze verder moeten in de groepsfase van de Europa League. En daar baalde Slot stevig van, want: ,,Tot de 1-0 deden we heel veel dingen goed die je tegen zo'n ploeg ook goed móét doen", zo constateerde hij tegenover het clubkanaal dat AZ zeker niet minder was geweest. ,,Als je naar het verloop van de wedstrijd kijkt, dan weet je: degene die de 1-0 maakt, die zou weleens als winnaar van het veld kunnen stappen.”

Vooral de manier waaróp die 1-0 viel (na stom balverlies van Fredrik Midtsjø) zat hem dwars. ,,Of ik boos ben? Wat is boos? Iedereen is boos, maar in het voetbal worden fouten gemaakt. Het was geen gekke bal om te geven, maar als de uitvoering niet optimaal is, dan is het een heel cruciaal moment. Hij gaf 'm met buitenkant rechts, ik zie altijd liever dat spelers de bal dan met de binnenkant spelen.”

Slot sloot af met het vaststellen van een contrast. Niet lang geleden was AZ dolblij met het bereiken van de Europa League-groepsfase, nu voelt het als een domper. ,,Dit is de eerste échte teleurstelling die we in de afgelopen anderhalf jaar hebben moeten slikken, zo vroeg in het seizoen. Tegelijkertijd staat het competitieduel met PEC Zwolle voor de deur. Nu ben ik benieuwd hoe de reactie zal zijn.”