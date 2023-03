Dressuurlessen verpakt in vermakelijke muziekshow onder regie van Anky van Grunsven

Eljero Elia heeft zijn levensles­sen geleerd: ‘Ben niet meer Robin Hood die voor iedereen betaalde’

Op 36-jarige leeftijd en meerdere levenslessen verder is Eljero Elia ervan overtuigd: hij is ‘ready voor de wereld’. De oud-voetbalprof schiet niet meer in de verdedigingsmodus en is geen ‘Robin Hood’ meer, maar focust zich alleen nog op wat hij belangrijk vindt, zoals zijn gezin en vrienden, zijn dementerende vader en muziekcarrière. ,,Niemand kan me meer gek maken.”