Drenthe terug in Spanje: 'Benieuwd wat er gebeurt als ik voor gekke verrassing zorg’

Door Jeffrey van der Maten



Nee, het waren niet de verrichtingen van FC Barcelona of Real Madrid die begin vorige maand de boventoon voerden bij de virtuele koffieautomaatgesprekjes in Spanje. Een paar uur lang was voetbalminnend Spanje in de ban van de terugkeer van Royston Drenthe, voormalig toptalent van Real Madrid. Negen jaar nadat hij de deur in Santiago Bernabéu achter zich dichttrok, tekende Drenthe een contract op het vierde niveau in Spanje.