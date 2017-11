Drenthe en Evenblij zorgen voor hilarische aflevering Peptalk

Berghuis klaar om positie Robben in te vullen

6 november Steven Berghuis moest lang op zijn kans wachten, langer dan hij zelf had gedacht, maar vandaag mocht de trefzekere vleugelspits van Feyenoord zich eindelijk weer bij het Nederlands elftal melden. ,,Ik voel me al een tijdje heel goed, ik had eerder al gehoopt bij de selectie te zitten. Maar uiteindelijk ben ik er nu toch weer en ik wil me graag laten zien'', zei Berghuis, dit seizoen al goed voor zeven treffers in de eredivisie.