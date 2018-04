Dramatische reeks Monaco duurt voort

Nieky Holzken heeft geen kind aan Bernard Donfack

22:41 Nieky Holzken (34) heeft zijn bokspartij tegen Bernard Donfack vandaag eenvoudig gewonnen. De Helmonder sloeg zijn Duitse tegenstander in de derde ronde tegen het canvas, de coach van Donfack gooide vervolgens de handdoek in de ring in het Duitse Offenburg.