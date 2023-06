Dramatische avond voor Italiaanse broers Esposito: drie verloren finales binnen vier uur

Bij Italië deed Francesco Pio Esposito als invaller mee in de WK-finale. De 17-jarige aanvaller van Inter zag hoe Uruguay in minuut 86 de winnende goal maakte van het jeugd-WK in Argentinië. Luciano Rodríguez Rosales werkte bij de tweede paal de winnende goal binnen, tot grote vreugde van de tienduizenden fans van Uruguay op de tribunes in La Plata.

Het was voor Uruguay de eerste eindzege op het jeugd-WK. Argentinië is recordhouder met zes eindzeges, maar strandde dit toernooi verrassend in de kwartfinales tegen Nigeria. Brazilië volgt met vijf eindzeges. Met zeven goals werd de Italiaanse middenvelder Cesare Casadei (20) van Chelsea wel topscorer van het WK in Argentinië, dat op 30 maart de organisatie had overgenomen van Indonesië nadat he toernooi in 2021 al niet was doorgegaan door corona. Casadei werd daarmee de opvolger van Erling Haaland, die negen keer scoorde op het vorige WK onder 20 in 2019 in Polen.