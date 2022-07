Drama voor Spanje: Gouden Bal-winnares Alexia Putellas mist EK door gescheurde kruisband

Putellas, de voorbije seizoenen ploeggenote van Lieke Martens bij FC Barcelona, onderging eerder vandaag in het Koning Edward VII-ziekenhuis in Londen een MRI-scan. Daar bleek uit dat de aanvoerder van Spanje haar voorste kruisband in haar linkerknie heeft gescheurd. Voor het herstel staat minimaal een half jaar. Putellas werd met FC Barcelona kwampioen van Spanje en verloor de finale van de Champions League van Olympique Lyon.

Putellas werd eerder dit jaar uitgeroepen tot FIFA Best Women’s Player. Ze was de topscorer van de Champions League met 11 doelpunten en trof in La Liga 18 keer doel. Ze wordt in de selectie vervangen door Real Sociedad-aanvaller Amaiur Sarriegi.



Voor Spanje begint het EK vrijdagavond in Milton Keynes tegen Finland. De Spaansen, een van de outsiders voor de Europese titel, zitten in Groep B, met ook Duitsland en Denemarken.