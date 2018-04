Drama voor Red Bull, Verstappen en Ricciardo na vijf rondes klaar

Door Arjan Schouten



Helemaal niets voor Red Bull Racing in Bahrein. Nog geen vijf rondjes op weg in de Grand Prix van Bahrein en beide coureurs waren alweer klaar. De bolide van Daniel Ricciardo strandde al in de eerste ronde met een elektrisch probleem. Max Verstappen, gestart uit het achterveld, nam meteen veel risico en haalde aardig wat plaatsen in vanaf P15, maar liep een lekke band op bij het passeren van Lewis Hamilton. Eenmaal uit de pitstraat, waar hij een nieuw linkerachterwiel liet monteren, moest ook Verstappen zijn auto in de vijfde ronde parkeren.



Het paste helemaal bij de rest van het weekend van Verstappen. In de eerste training viel zijn RB14 ook al stil, waarna de Limburger zelf hielp de auto terug de pitstraat in te duwen. Gisteren klapte hij tijdens de kwalificatie met zijn auto de muur in, toen hij de controle over zijn auto verloor. Volgens Red Bull omdat er onbedoeld een enorme piek aan 150 extra pk vrij kwam.



Na de spin en de teleurstellende race (zesde) in Australië beleeft Verstappen dus bepaald geen topstart van zijn vierde seizoen in de koningsklasse.