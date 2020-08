Drama Hülkenberg: technische problemen houden invaller aan de kant

Voor Hülkenberg was het een race tegen de klok voor de monteurs van Racing Point. Kort voor de start bleek dat zijn auto motorproblemen had. De invaller, die de plek inneemt van de met corona besmette Sergio Perez, had zich als dertiende gekwalificeerd. Hij vloog in alle haast donderdag naar Groot-Brittannië om de plek van de Mexicaan in te nemen. ,,Dit is natuurlijk heel jammer”, sipte Hülkenberg bij Ziggo Sport. Volgens hem was er iets mis met de aandrijving en konden de monteurs het technische euvel niet vinden. ,,Dit past ook wel weer bij de laatste drie dagen.”