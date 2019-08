Dost op weg naar Eintracht Frankfurt

Van der Poel raakt leiders­trui kwijt op steile monster­klim

17:56 De derde etappe in de Arctic Race of Norway is een prooi geworden voor Odd Christian Eiking. Op de korte maar lastige slotklim naar Storheia Summit (3,5 kilometer lang à 11,8% gemiddeld) bleef hij Warren Barguil en Alexey Lutsenko voor. Voor Mathieu van der Poel was de steile hindernis te lastig.