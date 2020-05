Dost na assist op winnende treffer: ‘Goed werk geleverd’

Deze week in... 1971 Hoe Theo de Tank Ajax omver kegelde en met Feyenoord kampioen werd

15:00 We volgen de sportkalender, maar gaan terug in de tijd. Aflevering 3 in deze serie: Roosendaler Theo Laseroms, bijgenaamd Theo de Tank, jaagt op 27 mei 1971 Ajax de stuipen op het lijf, waardoor Feyenoord de titel pakt.