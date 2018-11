Dost met twee goals weer goud waard voor Sporting Lissabon

Verstappen moet zege in Brazilië aan Hamilton laten na bizarre beuk van Ocon

11 november Zijn zesde Formule 1-zege leek al redelijk ‘veilig’, maar met nog 27 rondjes te gaan in Brazilië roste achterblijver Esteban Ocon wedstrijdleider Max Verstappen van de baan. De Limburger spinde, hervatte zijn race nog, maar meer dan een tweede plaats achter wereldkampioen Lewis Hamilton zat er toen niet meer in. ,,Ik hoop dat ik hem niet tegen kom in de paddock!”, brieste Verstappen, over Ocon. Die confrontatie kwam er wel, met een paar fikse duwen tot gevolg en een gang naar de stewards.