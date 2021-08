Dost, Lang en Vormer hard onderuit met Club Brugge in Gent, enorme blunder Mignolet

Kelly van Zon zeker van paralym­pisch zilver: ‘Dit is een ontzettend heerlijk gevoel’

28 augustus Kelly van Zon is al zeker van een zilveren medaille op de Paralympische Spelen in Tokio. De 33-jarige paralympiër uit Dongen heeft de finale bereikt van de klasse 7. Ze speelt die finale maandag. De Russin Viktoria Safonova is haar tegenstander in de strijd om het goud.