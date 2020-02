Dost klaar voor rentree bij Eintracht Frankfurt

Na zege op Haase verslikt Goffin zich in Italiaan Sinner

14:36 David Goffin is in de tweede ronde van het ABN AMRO World Tennis Tournament uitgeschakeld. De als vierde geplaatste Belg, de nummer 10 van de wereld, verslikte zich in de pas 18-jarige Italiaan Jannik Sinner. De nummer 79 van de wereld, die met een wildcard is toegelaten in Rotterdam, won na twee lange sets: 7-6 (7) 7-5.