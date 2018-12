Dost helpt Sporting Portugal naar halve finale bekertoernooi

De formatie van Keizer, die afgelopen zondag zijn eerste nederlaag als coach in Portugal leidde, moest winnen op bezoek bij Feirense om de halve eindstrijd te behalen. In de Taça de Liga wordt immers de eerste ronde in een groepsfase afgewerkt en daarin had Sporting Portugal al verloren van Estoril, terwijl Feirense de voorgaande twee wedstrijden wél had gewonnen.



Het werd een eenvoudige wedstrijd voor Keizer en consorten. Mede dankzij een goal van Bas Dost werd er liefst 1-4 gewonnen. Ruim voldoende voor de eerste plek in de poule en een plek bij de laatste vier.



In de andere poules plaatsten Benfica en Braga zich al. FC Porto komt morgen in actie en verdedigt dan de eerste plek in de groep tegen Belenenses.