Dost geniet bij Eintracht Frankfurt: ‘Hier ben ik op mijn plek’

Door Wietse Dijkstra



Dost genoot zaterdag met volle teugen van de sensationele overwinning op Der Rekordmeister. ,,De ontlading was enorm’’, zegt de 30-jarige goalgetter, die zijn ploeg afgelopen woensdag met twee treffers aan de bekerzege op Sankt Pauli hielp (1-2). ,,Iedereen bleef na afloop in het stadion en we kregen een staande ovatie. Wát een geweldige fans. De mensen hier zijn zó betrokken bij de club. Maar verlies je een keer dan is dat ook niet erg.’’