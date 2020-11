Dortmund zonder Hummels naar Brugge

,,We hopen dat Mats zaterdag tegen Bayern München weer kan meedoen, maar hij ontbreekt helaas tegen Club Brugge", zei trainer Lucien Favre. De nummers 1 en 2 van de Bundesliga treffen elkaar zaterdag in Dortmund. Beide clubs hebben na zes duels 15 punten.

Hummels deed tegen Arminia Bielefeld wat normaal gesproken Erling Haaland meestal doet voor Dortmund: scoren. De Noorse spits ontbrak echter vanwege knieklachten. Favre weet niet of zijn topschutter tegen de Belgische kampioen weer kan meedoen. ,,Maar als hij niet kan spelen, dan hebben we heel veel goede alternatieven voorin.”



Club Brugge heeft na twee duels in de Champions League vier punten, Dortmund drie. Twee van de drie doelpunten die de Duitse club vooralsnog maakte in de groep kwamen van Haaland.