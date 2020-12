Dortmund verwacht Haaland komend weekeinde terug

,,De revalidatie is erg goed verlopen. Wij verwachten dat Erling zondag weer kan spelen", zegt technisch directeur Michael Zorc.



Haaland liep tijdens de laatste training voor de Champions League-wedstrijd tegen Lazio een spierscheuring op. Zonder de spits boekte Dortmund deze maand slechts één overwinning in vier competitiewedstrijden. Trainer Lucien Favre werd in die periode ontslagen en vervangen door zijn assistent Edin Terzic.



Dortmund speelt zondag (aftrap 15.30 uur) op eigen veld tegen VfL Wolfsburg, de club van Wout Weghorst. Wolfsburg staat in de Bundesliga op de vierde plaats en heeft een voorsprong van 2 punten op Dortmund.

Haaland scoorde dit seizoen tien keer in acht competitiewedstrijden.