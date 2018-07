Dortmund verslaat Manchester City in Chicago

Middenvelder Mario Götze zorgde in de 28ste minuut vanaf de strafschopstip voor het enige doelpunt voor bijna 35.000 toeschouwers.



Bij Manchester City maakte nieuweling Riyad Mahrez, die voor 75 miljoen euro overkwam van Leicester City, zijn debuut. De meeste spelers die meededen aan het wereldkampioenschap in Rusland, zoals de Belgen Kevin De Bruyne en Vincent Kompany bij Manchester City, ontbraken nog.



Dortmund neemt het morgen op tegen Liverpool, waar Jürgen Klopp trainer is. Woensdag staan Manchester City en Liverpool tegenover elkaar.