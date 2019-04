Dortmund verliest hoofd in derby en kan titel wel vergeten

Door Wietse Dijkstra



In Dortmund sloeg de vlam na een uur in de pan toen eerst Marco Reus en vijf minuten later Marius Wolf direct rood kregen van scheidsrechter Felix Zwayer, die een zware middag had in het volgepakte Signal Iduna Park. Beide spelers reageerden hun frustraties af op de achillespees van Schalke-middenvelder Suat Serdar en werden terecht weggestuurd.



Tussen beide rode kaarten in zorgde uitblinker Daniel Caligiuri voor de beslissing door de vrije trap – toegekend na de overtreding van Reus – op fraaie wijze in de bovenhoek te schieten: 1-3. Eerder had hij ook al uit een strafschop voor de 1-1 gezorgd en de assist geleverd voor de 1-2 van Salif Sané.