Dortmund vergroot voorsprong op falend Bayern

Het leverde de spelers van Bayern na afloop een stevig fluitconcert op van de ontevreden aanhang. Door het puntenverlies gaat de ploeg volgende week in een crisissfeer naar Dortmund, dat na tien duels vier punten meer verzamelde (24) dan zijn naaste belager (20). Na drie overwinningen op een rij leek het lek boven bij de ploeg van Niko Kovac. Maar in de aanloop naar de topper zal de druk in München deze week nu weer flink worden opgevoerd.



Borussia Dortmund won namelijk wel, zij het bepaald niet eenvoudig tegen het VfL Wolfsburg van spits Wout Weghorst. Bij de koploper was Marco Reus de gevierde man met zijn zesde goal van het seizoen. Hij was het eindstation van een fraaie aanval die werd ingeleid door Jadon Sancho. De 18-jarige Engelsman, vorig seizoen overgekomen van Manchester City, is één van de vele jonge smaakmakers in het gerenoveerde elftal van Favre.