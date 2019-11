Dortmund spreekt vertrouwen uit in Favre

De trainer zelf wil niet verder kijken dan de wedstrijd in Berlijn, waar Jürgen Klinsmann debuteert als nieuwe coach van Hertha BSC. ,,Ik concentreer me op het belangrijkste, de discussie over mij is onbelangrijk. Dat hoort erbij, als de goede resultaten achterblijven", zei Favre. ,,Dat accepteer ik. Maar ik heb vertrouwen in de ploeg en de spelers in mij.”



Favre maakte bekend dat aanvaller Jadon Sancho terugkeert in de basis. De Engelsman was te laat gekomen in de aanloop naar het duel in de Champions League met FC Barcelona en door de trainer uit de startopstelling gelaten. ,,We hebben dat intern al lang uitgesproken. Wij kijken vooruit."