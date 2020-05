Dortmund rest van seizoen zonder Zagadou

5-4 tegen Alavés Westerveld blikt terug op krankzinni­ge finale: ‘Enige wat ik deed was ballen vissen’

20:23 Exact negentien jaar geleden won Liverpool de UEFA Cup in misschien wel een van de meest krankzinnige Europese finales ooit. The Reds wonnen met 5-4 van het Spaanse Deportivo Alavés, een wedstrijd die nog altijd de tongen losmaakt. We blikken terug met Sander Westerveld (45), die het Liverpool-doel verdedigde. ,,Echt een heerlijke pot.’’