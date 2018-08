Dortmund ontsnapt aan afgang in Duits bekertoernooi

Diep in de blessuretijd trok nieuweling Axel Witsel de stand gelijk, nadat Fürth een kwartier voor tijd op voorsprong was gekomen door Sebastian Ernst. In de extra tijd van de verlenging besliste aanvoerder Marco Reus het duel in het voordeel van Dortmund: 1-2.



Dortmund domineerde de wedstrijd en kreeg ook heel wat kansen, maar de ploeg van de nieuwe trainer Lucien Favre verzuimde die te benutten. Toen Ernst de thuisclub in de 77ste minuut op voorsprong zette, leek een stunt in de maak. De ingevallen Belgische topaankoop Axel Witsel sleepte er in de vijfde minuut van de blessuretijd echter een verlenging uit voor de geel-zwarte formatie. Reus voorkwam in de 121ste minuut dat er strafschoppen genomen moesten worden.