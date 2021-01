Dortmund ondanks twee goals Haaland onderuit bij Gladbach

AZ mogelijk zonder Stengs in kraker bij Feyenoord

14:18 De topwedstrijd tussen Feyenoord en AZ van zondag gaat mogelijk aan de neus van Calvin Stengs voorbij. Dat zei trainer Pascal Jansen vrijdagmiddag tijdens het persmoment. ,,In de bekerwedstrijd tegen Ajax heeft Calvin een knietje gekregen. Hij kon niet trainen vandaag. We gaan kijken of hij morgen weer kan aansluiten.”