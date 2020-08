Dortmund lijdt bijna 44 miljoen euro verlies door corona

bovenbeenblessure PS­G-sluit­post Navas mist halve finale tegen Leipzig

16 augustus Waar Paris Saint-Germain al voor vreesde is werkelijkheid geworden: Keylor Navas mist de halve finale van de Champions League aanstaande dinsdag. De 33-jarige keeper liep in de kwartfinale tegen Atalanta Bergamo (2-1) een spierblessure op in zijn bovenbeen en is niet tijdig hersteld voor de wedstrijd tegen RB Leipzig. Sergio Rico is hoogstwaarschijnlijk zijn vervanger.