Dortmund laat punten liggen bij Werder Bremen

De ploeg uit Dortmund kwam niet verder dan 1-1 tegen de middenmoter uit Bremen en staat derde met 55 punten, twee punten achter Schalke 04. Ook Hoffenheim en Bayer Leverkusen strijden nog om de drie tickets. Kampioen Bayern München is al zeker van de Champions League.

Marco Reus bezorgde de bezoekers al vroeg in de eerste helft de voorsprong door in de rebound de bal achter doelman Jiri Pavlenka te schieten. Vlak voor rust bracht de Deen Thomas Delaney Werder op gelijke hoogte, eveneens uit de rebound. Doelman Roman Bürki had vlak daarvoor nog redding gebracht op een kopbal van Maximilian Eggestein.