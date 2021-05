Dortmund helpt rivaal Bayern aan negende landstitel op rij

Bayern München is vanmiddag zonder te spelen voor de negende keer op rij kampioen van Duitsland geworden. Omdat de enige overgebleven concurrent RB Leipzig met 3-2 verloor van Borussia Dortmund is de ‘Rekordmeister’ niet meer te achterhalen.

Bayern had bij een gelijkspel of zege van Leipzig later vanavond zelf de titel veilig kunnen stellen. De thuiswedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (18.30 uur) is voor de ploeg van de afscheidnemende trainer Hansi Flick nu niet echt meer van belang.

Leipzig kwam door goals van Marco Reus en Jadon Sancho met 2-0 achter in het Signal Iduna Park, maar leek daarna hard op weg om het titelfeest van Bayern toch nog even uit stellen. Lukas Klostermann kopte de aansluitingstreffer en een kwartier voor tijd - nadat Justin Kluivert als invaller in het veld was gekomen - trok Dani Olmo zelfs de stand gelijk.

Leipzig besloot daarna nog meer risico te nemen en daarvan profiteerde Dortmund, dat de punten heel hard nodig heeft om niet buiten de boot te vallen bij de verdeling van de Champions League-tickets. Drie minuten voor tijd maakte Sancho er met zijn tweede van de middag 3-2 van en maakte zo van Bayern München een ‘Sofa Meister’ (de Duitse term voor een ploeg die zonder zelf te spelen kampioen wordt).

Voor Bayern is het de dertigste landstitel sinds de oprichting van de Bundesliga in 1963. De club was dit seizoen niet zo succesvol als een jaar eerder, toen het alle prijzen won waarvoor het in de race was. Paris Saint-Germain schakelde Bayern München vorige maand uit in de kwartfinales van de Champions League en Bayern liet zich in het nationale bekertoernooi verrassen door Holstein Kiel, uitkomend in de tweede Bundesliga.

Weghorst

VfL Wolfsburg deed goede zaken in de strijd om plaatsing voor de Champions League. De club won ook de thuiswedstrijd tegen 1. FC Union Berlin (3-0). Wout Weghorst speelde de hele wedstrijd mee, maar liet het scoren deze keer over aan ploeggenoot Josip Brekalo. De Kroaat nam de volledige productie voor zijn rekening.

Wolfsburg blijft derde en heeft een voorsprong van twee punten op Borussia Dortmund, de voorlopige nummer 4 van Duitsland. Eintracht Frankfurt kan Dortmund morgen in het thuisduel met 1. FSV Mainz 05 passeren. De beste vier clubs van de Bundesliga mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen.