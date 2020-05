Dortmund heeft Can terug tegen het Wolfsburg van Weghorst

De geel-zwarte brigade van Favre staat in de Duitse voetbalcompetitie op de tweede plaats, vier punten achter koploper Bayern München. Dinsdag treffen de nummer 1 en 2 van de ranglijst elkaar in het lege Signal Iduna Park van Dortmund. ,,Maar voordat we over Bayern gaan praten, moeten we eerst in Wolfsburg winnen", zei Favre, die nog niet kan beschikken over aanvoerder Marco Reus en Axel Witsel. De 17-jarige vleugelspits Giovanni Reyna, die vorige week voor het eerst in de basis zou starten maar tijdens de warming-up geblesseerd moest afhaken, kan wel weer meedoen.



Bij Wolfsburg keert spits Wout Weghorst na een schorsing terug in de ploeg. Zonder Weghorst won de nummer 6 van de Bundesliga vorige week bij FC Augsburg: 1-2.