Dortmund breekt contract Sancho open

,,Jadon Sancho is zeer zeker een van meest opwindende spelers in Europa. Met de contractverlenging dragen we bij aan zijn zeer positieve ontwikkeling", zei sportdirecteur Michael Zorc van BVB. Sancho kwam sinds augustus 2017 uit in 18 Bundesligaduels en één keer in de Champions League. Hij is niet alleen de eerste Engelsman met een doelpunt voor Dortmund, maar ook de jongste Engelsman ooit die scoorde in de Duitse topcompetitie.