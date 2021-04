Dopingzondaar Michael Boogerd wil commentator helpen met ‘prikkie zetten’

Lippens deed via sociale media zijn beklag over de data van zijn afspraken voor vaccinatie. ,,Prik 1 op de zondag van de Amstel Gold Race, prik 2 tijdens de Tour. In rode letters: het wijzigen van tijd en dag is helaas niet mogelijk... Kom dan maar gezellig langs met die spuit op de commentaarpositie. Kwestie van multitasken”, twitterde Lippens.



Boogerd was er als de kippen bij om te reageren. ,,Hulp nodig? Ben beide keren aanwezig op locatie en heb ervaring met een prikkie zetten”, antwoordde de oud-renner van Rabobank.

De Amstel Gold Race vindt op zondag 18 april plaats.