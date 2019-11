Doorgedraaide NFL-speler slaat tegenstander met helm op hoofd

Op de actie van Garrett wordt vol verbijstering gereageerd. Ook zijn eigen coach, Freddie Kitchens, snapt niets van de actie. ,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt. Hij beseft wat hij heeft gedaan en dat dit compleet onacceptabel is.” Direct na afloop van de partij deed Garrett bij de pers al zijn verhaal. „Ik ben te ver gegaan. Wat ik deed was dom. Ik heb mij laten meeslepen door mijn emoties. Dit gaat ons team nog even achtervolgen.”

Als het aan Rudolphs teamgenoot Maurkice Pouncey ligt, krijgt Garrett een megaschorsing. ,,Hij moet absoluut tot het einde van het seizoen geschorst worden. Nu zullen we zien hoe serieus de NFL het meent met de bescherming van de spelers”, aldus Pouncey, die er vervolgens nog een stapje bovenop doet. ,,Garrett had mijn teammaat wel kunnen doden. Wat als hij hem had geraakt op zijn slaap?”