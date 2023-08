Doorbraak in toptransfer Harry Kane? 'Bayern München en Tottenham Hotspur akkoord over 100 miljoen’

Het contract van Kane in Londen loopt medio 2024 af. De goalgetter kwam in 2004 al in de jeugdopleiding van de Spurs terecht. Hij werd uitgeleend aan Leyton Orient, Millwall, Norwich City en Leicester City, om in het seizoen 2012/13 zijn Premier League-debuut voor de Spurs te maken.

Vanaf het seizoen 2014/15 is Kane, geboren in de hoofdstad van Engeland, een vaste waarde in de basis van de Spurs. De Engelsman kroonde zich tot topscorer aller tijden van de club, maar een prijs pakken lukte niet.



In 2019 verloor Kane met Spurs de finale van de Champions League van Liverpool. In de halve finale schakelden Kane en co Ajax uit na een knotsgekke ontknoping. Ook verloor hij twee keer de finale van de League Cup. In de Premier League, de hoogste Engelse voetbalklasse, is de tweede plaats (in 2017) de beste prestatie van Spurs met Kane in de gelederen. De spits scoorde in 435 wedstrijden voor de Spurs liefst 280 keer. Ook gaf hij 64 assists.