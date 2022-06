Door zege Botic van de Zandschulp staan er na twintig jaar weer drie Nederlanders in tweede ronde Wimbledon

Met López trof Van de Zandschulp een drievoudig kwartfinalist op Wimbledon, maar de beste jaren van de inmiddels 40-jarige Spanjaard liggen achter hem. Toch kon López, die voor de twintigste keer meedeed aan Wimbledon, met opgeheven hoofd de baan verlaten. Door zijn deelname is hij op gelijke hoogte gekomen met niemand minder dan Roger Federer, het was namelijk zijn 81ste deelname aan een grand slam.



Van de Zandschulp kende weinig problemen met López. In de eerste set sloeg hij in de openingsgame al direct toe en stond hij de voorsprong niet meer af. In de tweede set kreeg López wel breakkansen op de service van de Nederlander, maar benutten lukte niet. Uiteindelijk wist Van de Zandschulp met 6-3 de set binnen te slepen en deed hij dat kunstje in de derde set dunnetjes over. Op zijn eerste wedstrijdpunt was het raak voor de nummer 25 van de wereld. Van de Zandschulp neemt het in de volgende ronde op tegen de Fin Emil Ruusuvuori of Yoshihito Nishioka uit Japan.