Donyell Malen terug bij Borussia Dortmund voor duel met ex-collega Erling Haaland

Baronie likt de wonden: ‘Dit was een vernede­ring, we zijn van het kastje naar de muur gestuurd’

Minutenlang zit hij in de dugout. Iedereen zit al lang en breed in de kantine, staat onder de douche of praat na in de auto naar huis. Martijn van Galen niet. Zijn Baronie had een totale offday en verloor met 0-4 van Quick.

12 september